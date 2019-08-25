استمرار التفاعل مع قضية شقيق أمير قطر في الولايات المتحدة

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الأحد 25 أغسطس 2019

شقيق تميم

واصلت قضية الأخ الأصغر غير الشقيق لأمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثاني ومحاولته استئجار حارس أمن لقتل شخصين، واحتجازه لمواطن أمريكي آخر في التفاعل في أمريكا.



وتؤكد المصادر، أن الأخ غير الشقيق لأمير قطر خرق قوانين العمل في فلوريدا وكاليفورنيا والقوانين الاتحادية الأمريكية المنظمة لعلاقة أصحاب العمل بعمالهم وموظفيهم.

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وتلفت المصادر إلى أن الشيخ خالد بن حمد أجبر طبيباً على العمل إلى ما يصل إلى 20 و36 ساعة متواصلة دون راحة أو أكل مناسب، وعندما طلب إجازة رفض طلبه بشدة، ما دعاه لمحاولة الهرب بالقفز عبر سور قصر مشغله في الدوحة، الذي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، ما تسبب في إصابته بكسور وكدمات في مختلف أجزاء جسمه ما استلزم الأمر إدخاله المستشفى، قبل أن يتمكن في النهاية بمساعدة الحارس الشخصي للشيخ خالد بن حمد آل ثاني من الاتصال بالسفارة الأمريكية والهروب من جحيم مشغله، وفقاً لما ذكره موقع "العرب مباشر" اليوم الأحد.

وأكد مكتب محاماة "كاستانيدا" صحة الرسالة، التي تسربت عبر عدد من المدونات الشهيرة، والتي تعد وثيقة قانونية جديدة في القضية الفيدرالية ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، والذي يواجه اتهامات خطيرة منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، فضلاً عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته ساعات طويلة ورفضه دفع رواتبهما وطردهما من الخدمة.

وتحتوي الرسالة الموجهة من المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، إلى سفير قطر لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل حمد آل ثاني، على طلب تأكيد إذا كان رئيس المخابرات القطري، الشيخ محمد المسند، ابن عم والدة الأمير تميم بن حمد، أكد على صحة ما ورد في الدعوى القضائية من اتهامات ساقها المدعيان ماثيو بيتارد وماثيو أياندي ضد خالد بن حمد، أثناء لقاء مع رجل أعمال كندي يدعى آلان بندر، والذي زار الدوحة بين 18 و 21 يونيو (حزيران) 2019.

ويذكر نص الرسالة القانونية، "هل يمكنك تقديم تفاصيل حول الرحلة التي قام بها السيد آلان بندر، وهو رجل أعمال كندي، إلى الدوحة بقطر، الأسبوع الذي يبدأ في 17 يونيو (حزيران) 2019؟ هل التقى السيد بندر الشيخ محمد المسند؟ هل أكد الشيخ محمد المسند التفاصيل التي أدرجها موكلي في شكاواهما المدنية ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني؟".