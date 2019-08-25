التحالف: للسعودية قدرات نوعية على التعاطي مع الصواريخ والطائرات الحوثية

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال تحالف دعم الشرعية، إن حصول الميليشيات الحوثية على سلاح يؤكد استغلال ميناء الحديدة لأغراض غير مدنية.

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وأضاف ناطق التحالف، في حديث إلى قناة "العربية" أن للسعودية قدرات نوعية على التعاطي مع الصواريخ والطائرات.

وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تتكبد خسائر ثقيلة يوميا على الحدود.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا باتجاه جازان.