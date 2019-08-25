الجعدي : شبوة لن تغرد خارج السرب والمعركة لم تبدأ بعد

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أكد فضل محمد فضل الجعدي مساعد الامين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي أن شبوة لن تغرد خارج السرب الجنوب موكدا ان ابناء شبوة الشرفاء سيكونوا في طليعة الصفوف المدافعة عن كل ذرة رمل في ارض الجنوب الحبيب



وتابع الجعدي في تصريح نشره على صفحته في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : دعونا في المجلس الانتقالي الى وقف اطلاق النار بغية الحفاظ على ارواح المواطنين وتجنيب عتق الدمار وايضا استجابة للتحالف العربي ،غير ان قوى الارهاب المتدثرة تحت عباءة الشرعية وما يسمى بالجيش الوطني أبت ذلك وأصرت جحافل حزب الاخونج استمرارها في مهاجمة قوات النخبة واعتقدت انها ستحسم المعركة ولذلك صنعت انتصارات زائفة على قنوات الاعلام كعادتها.

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وأضاف: بالنسبة لنا المعركة لم تبدأ بعد وخطة تحرير عتق جاهزة ولن نتركها لقمة سائغة للارهابيين ، ولعل الانتصارات التي تحققت اليوم هي بداية المعركة والبادئ أظلم.

وأردف قائلا: ابطالنا اليوم يخوضون معركة استرداد المواقع العسكرية جنوب شرقي عتق وفي هذه الاثناء وتحت الضربات النوعية لقواتنا المسلحة تمت السيطرة على مواقع هامة وأسر عددا من الارهابيين ، والمعركة على اشدها الان لتحرير عتق بعد ان تم تعزيز النخبة بقوات نوعية وتوافد مقاتلينا الى هناك لخوض معركة الكرامة ضد فلول الاخوان والقاعدة الارهابية.

ووجه الجعدي تحية للقبائل التي اعلنت وقوفها مع القوات الجنوبية وقوات النخبة قائلا : نوجه التحية لقبائل شبوه النعمان وبلعيد .. وغيرها لدخولها المعركة ومؤازرتها لقوات النخبة ضد الزحف الاخواني ومليشياته الذين يرون في شبوه فقط النفط والغاز والثروات.

واختتم الجعدي تصريحه بالقول: النصر حليفنا ونحني هاماتنا للابطال الذين سيلقنون المعتدين ابلغ الدروس ، فشبوه لن تكون خارج السرب الجنوبي وابناءها الشرفاء لن يكونوا الا في طليعة الصفوف للدفاع عن شبوه وعن كل ذرة رمل في جنوبنا العزيز والغالي.