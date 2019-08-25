مصادر للأنباء: تولي القضاء العسكري التحقيق بحادثة الطائرتين

اشارت مصادر مواكبة لصحيفة "الانباء" الكويتية الى ان "تولي ​القضاء العسكري​ اللبناني التحقيق في حادثة الطائرتين اشارة جلية الى ان هذا الاعتداء يستهدف ​الدولة اللبنانية​".

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