فادي الجميل: الصناعة تحصن لبنان إقتصادياً وقادرة على خلق فرص عمل جديدة

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​، في حديث تلفزيوني، أن القطاع الصناعي قادر على تحصين لبنان إقتصادياً وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تأمين دورة إقتصادية.

وشدد الجميل على أن المطلوب وقف الإنزلاق وإستعادة النمو، مؤكداً أن لبنان قادر على ذلك، لكن المطلوب العمل على إطلاق منظومة صفر فساد، بالإضافة إلى العمل على تحفيز ​الإقتصاد​، لافتاً إلى أن هناك مقاربات جريئة على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن الصناعة قادرة على زيادة مدخول لبنان من العملات الصعبة.