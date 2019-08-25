الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا رطبا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات و انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة

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