الاحزاب العربية دانت استهداف الضاحية: لاوسع تضامن مع المقاومة

اعتبر الامين العام لل​مؤتمر​ العام للاحزاب العربية ​قاسم صالح​ ان "العدوان الصهيوني فجر اليوم على ​الضاحية الجنوبية​ في ​بيروت​، يُشكّل خرقاً فاضحا للسيادة ال​لبنان​ية ولأمن العاصمة وانتهاكاً للقرار 1701 واستمراراً للخروقات الجوية الاسرائيلية اليومية، بل يحمل في طياته نوايا عدوانية تهدف الى تنفيذ عمليات تخريبية وربما اغتيال قيادات في ​المقاومة​ وتدمير منشآت مدنية وإعلامية لها وترويع سكان الضاحية الجنوبية الآمنين".

ولفت صالح في بيان له الى لأن "الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية اذ تدين هذا العدوان السافر على الضاحية الابية، ترى ان هذا الاعتداء الذي يتزامن مع القصف الذي حصل امس في منطقة عقربا في دمشق والذي استهدف منزلاً سكنياً لعناصر "​حزب الله​" والذي ادى الى ارتقاء شهيدين للحزب كما يتزامن مع العدوان الصهيوني- الاميركي على قوات ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ وادى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى وتدمير مستودعات للذخيرة".

واعتبر ان "هذا التصعيد الاسرائيلي المعادي والذي يتزامن مع الذكرى الثانية لتحرير ​جرود عرسال​ و​رأس بعلبك​ و​جرود القاع​، سوف يواجه برد حازم من محور المقاومة".

وأكد أنه في هذا الاطار فان الامانة العامة للاحزاب العربية، اذ تعبر عن "تضامنها مع المقاومة ومع قائدها سماحة ​السيد حسن نصرالله​ ومع وكوادرها وعناصرها ومع اهلنا الصامدين في الضاحية فإنها تدعو الاحزاب والقوى المنضوية في مؤتمر الاحزاب العربية الى اوسع تضامن سياسي وشعبي مع المقاومة وشعبها ومع جميع قوى المقاومة في لبنان و​فلسطين​ و​سوريا​ والعراق و​اليمن​".