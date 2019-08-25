الجميل: الحكومة وحدها مخوّلة القيام بكل الخطوات اللازمة لحماية لبنان

اعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن ما حصل فجر الأحد في ضاحية بيروت الجنوبية يشكل اعتداء على سيادة لبنان وهو مرفوض وخطير، لكنه شدد على أن الحكومة وحدها مخوّلة القيام بكل الخطوات الدبلوماسية والدفاعية اللازمة لحماية لبنان، مضيفاً: "عسى أن تستفيق ​الدولة اللبنانية​ من غيبوبتها قبل الخراب".

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