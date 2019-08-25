شماس: القاعدة اليوم هي تثبيت سعر صرف الليرة

اشار الأمين العام للهيئات الاقتصادية ​نقولا شماس​ إلى ان "سوق الصيرفة في لبنان يمثل 1 بالمئة من التداولات اليومية"، مشيرا الى ان "القاعدة شيء والاستثناء شيء آخر مختلف، والقاعدة اليوم هي تثبيت سعر صرف الليرة"، مشددا على انه "لا يوجد ارادة لدى مصرف لبنان او القيادة ال​سياسة​ للتغيير في سعر صرف الليرة".

من جهة اخرى رأى شماس أن "​سلسلة الرتب والرواتب​ زادت ​العجز​ في ​الموازنة​"، مؤكدا ان "الهيئات الاقتصادية تلقفت مبادرة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ونحن نعمل حتى يبقى ​الاقتصاد اللبناني​ حيا وهو امانة بين ايدي جميع المسؤولين".



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