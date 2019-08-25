علم الدين: ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولية خرق القرار 1701

أشار عضو كتلة "المستقبل النيابية" النائب ​عثمان علم الدين​ إلى ان "خرق القوانين الدولية وسيادة الدول ليس جديدا على الكيان الصهيوني الذي يغتصب أرض ​فلسطين​ مدعيا ملكيتها زورا وكذبا"، داعيا الى "تضافر جهود الجميع في الداخل اللبناني وأن يتحمل ​المجتمع الدولي​ مسؤولية هذا الخرق للقرار 1701 من قبل العدو الإسرائيلي".

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