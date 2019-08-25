مجلس السيادة في السودان يعلن حالة الطوارئ في بورسودان بسبب اشتباكات قبلية

أعلن مجلس السيادة في ​السودان​ حالة الطوارئ في بورسودان بسبب اشتباكات قبلية. وفي وقت سابق أصدر مجلس السيادة قرارا بإقالة والي ولاية البحر الأحمر ومدير المخابرات العامة فيها.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

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