تحالف الفتح: استهداف إسرائيل لقادة الحشد في القائم يعتبر انعطافة خطيرة

اعتبر تحالف "الفتح" العراقي أن استهداف إسرائيل لقادة "​الحشد الشعبي​" في القائم انعطافة خطيرة، محملاً التحالف الدولي مسؤولية هذا العدوان. وأعرب تحالف الفتح عن اعتقاده بعدم ضرورة الوجود الأميركي في البلاد. وكان الحشد الشعبي العراقي قد اتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب الحدود العراقية السورية في غرب البلاد.

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