اعتبرت مصادر صحيفة "الراي" الكويتية أن "ما حصل في محيط العاصمة السورية حمل أول إشارات بالغة الدلالات إلى محاولة ​اسرائيل​ تغيير قواعد "اللعب بالنار" في سياق المَعارك التي تخوضها لتحقيق أهداف الردع الاستباقي من دون إشعال فتيل الحرب الكبرى التي لا تريدها، ذلك أنها بإسقاطها عناصر في صفوف "​حزب الله​" خرجتْ عن ضوابط المواجهة "المُدَوْزَنة" والمحكومةِ عملياً بـ "اتفاق جنتلمان" بضمانة "ضابط الإيقاع" الروسي يقضي بمنع اسرائيل من استهداف المقاتلين من "حزب الله" المُشارِكين في المعارك مع ​النظام السوري​، وفي الوقت نفسه السماح ل​تل ابيب​ بضرب ما تَعتبره تهديداً لأمنها مثل قوافل ​الصواريخ​ "الكاسِرة للتوازن" والتي دأبت اسرائيل على "اصطيادها" مع تَفادي وقوع إصاباتٍ بشرية يمكن أن تشكل فتائل تفجيرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الراي: اسرائيل تغير قواعد اللعب بالنار لتحقيق الردع الاستباقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.