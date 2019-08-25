أعلنت وكالة ​السودان​ للأنباء عن "ارتفاع حصيلة ضحايا ​الأمطار​ والسيول في السودان الى 62 قتيلا". ونقلت الوكالة عن وكيل ​وزارة الصحة​ المكلف سليمان عبد الجبار تأكيده ان "المشكلة الأكبر هي فيضان النيل"، مشددا على ان "لدينا القدرات والإمكانيات ولم نصل إلى إعلان الكارثة على المستوى العالمي".

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