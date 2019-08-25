أعلنت وكالة السودان للأنباء عن "ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان الى 62 قتيلا".
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبد الجبار تأكيده ان "المشكلة الأكبر هي فيضان النيل"، مشددا على ان "لدينا القدرات والإمكانيات ولم نصل إلى إعلان الكارثة على المستوى العالمي".
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