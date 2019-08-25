قاسم سليماني: عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر أنفاسها

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ تأكيده أن "عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر أنفاسها".

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