لجنة الدفاع العراقية طالبت بعقد جلستين للبرلمان والحكومة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية

طالبت لجنة ​الأمن​ والدفاع النيابية في ​العراق​ بعقد اجتماعين طارئين لمجلسي الوزراء والنواب لمناقشة تداعيات استمرار الاعتداءات ال​إسرائيل​ية على مقار ​الحشد الشعبي​ بطائرات مسيرة، داعية الى "إعطاء ​الضوء​ الأخضر لقوات الحشد الشعبي لضرب تلك الطائرات المسيرة". وفي وقت سابق اتهم الحشد الشعبي العراقي إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب الحدود العراقية السورية في غرب البلاد.

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