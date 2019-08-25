البابا فرنسيس: يجب على العالم أن يتكاتف لإخماد حرائق الأمازون

أكد ​البابا​ فرنسيس أنه "يجب على دول العالم أن تتكاتف من أجل إخماد ​الحرائق​ المستعرة، في ​غابات الأمازون​"، مشيرا الى ان "هذه المنطقة مهمة لسلامة الكوكب".

وراى البابا ان "الجميع قلق من الحرائق الضخمة، التي اندلعت في غابات الأمازون"، مضيفا:"دعونا نصلي من أجل إخمادها بالتزام من الجميع".