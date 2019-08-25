البابا فرنسيس: يجب على العالم أن يتكاتف لإخماد حرائق الأمازون

أكد البابا فرنسيس أنه "يجب على دول العالم أن تتكاتف من أجل إخماد الحرائق المستعرة، في غابات الأمازون"، مشيرا الى ان "هذه المنطقة مهمة لسلامة الكوكب".
وراى البابا ان "الجميع قلق من الحرائق الضخمة، التي اندلعت في غابات الأمازون"، مضيفا:"دعونا نصلي من أجل إخمادها بالتزام من الجميع".
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