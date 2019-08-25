وسائل اعلام تركية: استقالة 5 جنرالات في الجيش بسبب قرارات أردوغان

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن "خمسة جنرالات في ​الجيش التركي​ قدموا طلبات للإحالة إلى التقاعد، وترك مهامهم الوظيفية بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب شمالي ​سوريا​، وذلك احتجاجا على قرارات صدرت مؤخرا من ​مجلس الشورى​ العسكري برئاسة الرئيس ​رجب طيب أردوغان​".



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