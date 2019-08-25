بومبيو يعبر عن دعم واشنطن لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

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واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية مايك بومبيو عبر عن دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من تهديد "الحرس الثوري" الإيراني.

جاء ذلك في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد ضربات جوية إسرائيلية في سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان "ناقش وزير الخارجية ورئيس الوزراء كيف تستغل إيران وجودها في سوريا لتهديد إسرائيل وجيرانها"، بحسب ما نقلته "رويترز".

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وأعلنت إسرائيل شنّها ضربات في سوريا، وقالت إنها طالت "عدداً من الأهداف الإرهابية ومنشآت عسكرية لفيلق القدس وميليشيات شيعية" في منطقة عقربا في جنوب شرقي دمشق.

وبعدما نفت إيران الاتهامات الإسرائيلية، أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، الأحد، أن الغارات طالت مقراً لمقاتليه قرب دمشق، وتسببت بمقتل اثنين منهم.

وبعد الهجوم على دمشق، قامت إسرائيل بهجوم على معقل لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت بطائرات مسيرة.

وتوعّد نصر الله بالرد على الهجوم الإسرائيلي على لبنان "مهما كلف الثمن".