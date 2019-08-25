"الصحفيين" تعلن انعقاد لجنة القيد لجدول المشتغلين سبتمبر القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين ،انعقاد جلستها للنقل من جدول تحت التمرين الى جدول المشتغلين للذين أمضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين ،وذلك يومى الثلاثاء و الاربعاء الموافق 10 ، 11 سبتمبر المقبل. يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين استقر على تشكيل لجنة القيد برئاسة خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ،وعضوية كلا من هشام يونس و محمد سعد عبد الحفيظ . وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين ،طالب كل من أيمن عبد المجيد وحماد الرمحي، ممثلا النقابة في لجنة القيد الاستئنافي، بضرورة دراسة القضايا ومناقشتها مع لجنة القيد قبل حضور الجلسات واستطلاع راي المجلس والنقيب قبل اتخاذ القرار النهائي. Advertisements

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