شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعين صبح وليل.. قنوات الإرهاب تواجه قلة الكوادر بتكرار ظهور المذيعين فى أكثر من برنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل ظاهرة مذيع "دابل فيس" داخل قنوات الإخوان فبعد محمد ناصر وفيروز حليم ظهر شخصية أخرى وهو الإخوانى محمد محى الدين الذين أصبح يظهر فى نشرة صباحا على قناة الشرق الإخوانية، كما يظهر فى برنامج آخر للقناة فى المساء.

الإخوانى محمد محى الدين الذين ظهر كمذيع نشرة فى نشرة الشرق الإخوانية، ثم ظهر فى المساء كمذيع لبرنامج يدعى "قضية خاصة"، الذى يذاع على القناة الإخوانية أيضا، حيث تأتى هذه الوقائع ضمن محاولات قنوات الإخوان مواجهة قلة الكوادر بتكرار ظهور المذيعين فى أكثر من برنامج

وكانت وقائع عديدة كشفت حالة الهرجلة والإرتباك التى تشهدها قنوات الإخوانية ،حيث يظهر العديد من المذيعين فى قنوات الجماعة حيث يقدمون برنامجا فى قناة ثم يقدمون برنامجا فى قناة أخرى.

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