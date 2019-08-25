"أعلام وأقلام".. كتاب يلقي الضوء على الأدباء المغمورين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، كتاب بعنوان "أعلام وأقلام" للدكتور محمود محمد خلف، ويلقي الضوء على الأدباء المغمورين، والذين لم يحظوا بالشهرة الكاملة رغم تقديمهم للعالم الإسلامي خدمات جليلة في تخصصاتهم.

وجاءت فكرة الكتاب الذي كان في الأصل مجموعة من المقالات الأدبية، نشر كثير منها على صفحات الجرائد والمجلات المصرية والعربية وهي لمجموعة من العلماء قليلهم من المشهورين وكثيرهم من المغمورين، جمعها المؤلف من كتب التاريخ والأدب ليقف على أخبارهم ونتعلم من كفاحهم.

ويقسم المؤلف الكتاب إلى قسمين خصص القسم الأول للحديث عن العلماء القدامى، والقسم الثاني عن الأدباء والشعراء المحدثين من أبناء القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.