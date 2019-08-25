البحث العلمي و"الثقافي البريطاني" ينظمان غدًا أول "مقهى صيفي للعلوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يفتتح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، الدكتور محمود صقر ، ومدير المركز الثقافي البريطاني إليزابيث وايت، غدا الإثنين فعاليات أول مقهى صيفي للعلوم لعام 2019، والذي تستضيفه الأكاديمية بهدف التركيز علي الموروث الحضاري المصري.

يلقى المحاضرات ، الدكتور إيلونا ريجولسكي، المنسق الثقافي المصري في المتحف البريطاني، والدكتورة جوان رولاند، المحاضرة في جامعة "إدنبرة " والمتخصصة في التاريخ المصري القديم، بحضور مجموعة من أطفال من برنامج جامعة الطفل " أحد برامج أكاديمية البحث العلمي لإعداد النشء.

وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية - في تصريح الأحد، إلى أن تلك الفعاليات تستهدف رفع درجة الوعي الثقافي لدي الأطفال، مؤكدًا حرص الأكاديمية على استضافة بعض الشخصيات العامة والمتخصصين في علم المصريات والموروث الحضاري المصري، حيث يعد علم المصريات أحد التخصصات الـ7 التي يدرسها الأطفال من خلال برنامج "جامعة الطفل " تحت إشراف الأكاديمية.​