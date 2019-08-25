خفر السواحل اليوناني: أكثر من 160 مهاجرا دخلوا البلاد عبر تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)

أعلن خفر السواحل في اليونان اليوم الأحد أن أكثر من 160 مهاجرا دخلوا الاتحاد الأوروبي من تركيا من خلال عبور بحر إيجة إلى البر الرئيسي لليونان والجزر اليونانية مطلع الأسبوع الجاري.

وهناك أعداد متزايدة من المهاجرين يعبرون من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى مدينة "ألكساندروبولي" الساحلية في بحر إيجة.

ومن بين أسباب ذلك هو أن اتفاق الهجرة الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 لا ينطبق على المهاجرين الذين يصلون إلى البر الرئيسي لليونان.

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ويمكن إعادة المهاجرين فقط الذين يصلون إلى الجزر اليونانية إلى تركيا إذا لم يتم منحهم حق اللجوء في اليونان.

وينص اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 على أنه بإمكان التكتل إعادة جميع المهاجرين الذين يتدفقون إلى الجزر اليونانية بشكل غير قانوني عبر تركيا. في المقابل، ترسل تركيا اللاجئين من سورية إلى دول الاتحاد الأوروبي وتتلقى أنقرة مساعدات مالية للاجئين لديها.

وفي ذروة أزمة اللاجئين عام 2015 ، كانت هناك أيام وصل فيها نحو سبعة آلاف مهاجر إلى الجزر اليونانية عبر تركيا.