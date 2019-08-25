إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني الجزائري

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم السبت 24 أوت 2019، إقالة مدير عام الأمن الوطني، قارة بوهدبة.
وذكر بيان للرئاسة أنه تمت "إنهاء مهام عبد القادر قارة بوهدبة من منصب مدير عام للأمن الوطني، وتعيين مراقب الشرطة أونيسي خليفة مديرا عاما للأمن الوطني".
ولم يوضح البيان سبب الإقالة، إلا أنه جاء بعد مصرع 5 أشخاص خلال تدافع لحفل غنائي أحياه مغني الراب "سولكينغ" استقالت على أثره وزيرة الثقافة، مريم مرداسي.
للاشارة فإن عبد القادر قارة بوهدبة عين في هذا المنصب يوم 13 فيفري الفارط من قبل الرئيس المخلوع خلفا للعقيد مصطفى لهبيري.
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