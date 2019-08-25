جددت ميليشيات الحوثي قصفها على المؤسسات الطبية في مدينة الحديدة، بالتزامن مع استمرار تصعيدها واستهدافها مواقع القوات المشتركة في مديريتي حيس و التحيتا وضواحي الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم /الأحد/ - إن الميليشيات الحوثية، قصفت مستشفى 22 مايو وسط مدينة الحديدة مستخدمة مدفعية الدبابات وقذائف الهاونالثقيل.
وأشار المصدر، إلى أن هذا القصف يعد مؤشرا خطيرا على التصعيد الإرهابي الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية والأساليب الإيرانية التي تتعمد قصف واستهداف المنشآت الطبية والمؤسسات الحكومية والمصانع في سعي منها لتدمير البنية التحيتة في الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات الحوثية تجدد قصفها على المؤسسات الطبية في مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.