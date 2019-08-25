الميليشيات الحوثية تجدد قصفها على المؤسسات الطبية في مدينة الحديدة

جددت ميليشيات الحوثي قصفها على المؤسسات الطبية في مدينة الحديدة، بالتزامن مع استمرار تصعيدها واستهدافها مواقع القوات المشتركة في مديريتي حيس و التحيتا وضواحي الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم /الأحد/ - إن الميليشيات الحوثية، قصفت مستشفى 22 مايو وسط مدينة الحديدة مستخدمة مدفعية الدبابات وقذائف الهاون

الثقيل.وأشار المصدر، إلى أن هذا القصف يعد مؤشرا خطيرا على التصعيد الإرهابي الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية والأساليب الإيرانية التي تتعمد قصف واستهداف المنشآت الطبية والمؤسسات الحكومية والمصانع في سعي منها لتدمير البنية التحيتة في الحديدة.