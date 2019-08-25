أبو الغيط يؤكد للحريري إدانة الجامعة العربية للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته ورفضه للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، مؤكدا تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي

أجراه أبو الغيط اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.وصرح مصدر مسئول في الجامعة العربية، بأن الجامعة إذ تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، فهي تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وبالذات في المجال الجوي، وآخرها الخرق الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية بلبنان في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن 1701.أضاف أن الجامعة العربية تأمل في أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة.