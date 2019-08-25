القوات العراقية تعثر على وكرين لداعش بقرى كركوك

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على وكرين لتنظيم داعش الإرهابى فى قرى محافظة كركوك. وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية " نينا" - أن مفارز (دوريات) استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وتعاون المواطنين عثرت على وكرين لتنظيم داعش الإرهابى ضمن قرى محافظة كركوك حيت وجد بداخلهما 12 قنبلة تفجير وملابس عسكرية ومخزنين كلاشنكوف وشريطى عتاد BKC مع 200 طلقة نارية ودرع. ضمن وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وتعاون المواطنين عثرت على وكرين لتنظيم داعش الإرهابى ضمن قرى محافظة كركوك حيت وجد بداخلهما 12 قنبلة تفجير وملابس عسكرية ومخزنين كلاشنكوف وشريطى عتاد BKC مع 200 طلقة نارية ودرع. وأضاف البيان أن المفارز عثرت على وكر آخر ضمن وادى الكور بالتعاون مع قوة من اللواء 15 شرطة اتحادية بداخله طعام جاف وفرش وأوانى طبخ، فضلا عن قنطرة حديثة الصنع تستخدم لتسهيل حركة مرور الدراجات النارية، وقد تم تدمير الأوكار ورفع المواد دون حادث يذكر

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