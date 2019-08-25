نتنياهو: أحبطنا هجوما إيرانيًا استهدف إسرائيليين في الجولان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي أحبط هجوما إيرانيا كان يستهدف إسرائيليين في مرتفعات الجولان باستخدام طائرات مُسيّرة مزودة بالمتفجرات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته "استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة". وفيلق القدس هو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عضوين في جماعة حزب الله اللبنانية وإيرانيا قُتلوا في الضربات.

وقال نتنياهو "إذا نهض شخص ما لقتلك، اقتله أولاً، في عملية معقدة قامت بها المؤسسة الأمنية، كشفنا أن قوة فيلق القدس الإيرانية أرسلت وحدة خاصة من المسلحين إلى سوريا لقتل إسرائيليين في مرتفعات الجولان بالمتفجرات. أود أن أؤكد ما يلي: كانت هذه

مبادرة إيرانية، وتحت قيادة إيران، وبأمر من إيران، وفي قرار جريء، وفي جهد عملياتي ومخابراتي متقن من الجيش الإسرائيلي، استبقنا الهجوم وأحبطناه. وتابع نتنياهو :"منعنا هجمات خطيرة، ومن الآن فصاعدًا، سنكشف أي محاولة من جانب إيران لمهاجمتنا وأي جهد إيراني للتستر وراء هذا العذر أو ذاك، وأود أن أؤكد أننا لن نتراخى في مواجهة أي عدوان ضد إسرائيل من أي بلد في المنطقة، أي دولة تسمح باستخدام أراضيها للعدوان على إسرائيل ستواجه العواقب، وأكرر ستواجه الدولة العواقب".