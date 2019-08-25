تراجع عدد مرشحي السباق الرئاسي الأميركي

لا تزال الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة عام 2020 على بعد 14 شهرا، لكن يبدو أن العدد القياسي للمرشحين الديموقراطيين في الانتخابات التمهيدية سيتناقص، مع اقتراب مناظرة ثالثة رئيسية. ومع بروز ثلاثة مرشحين يتخطون السبعين عاما في مقدمة السباق وهم: نائب الرئيس السابق بايدن، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز، والسيناتور وإليزابيث وارن، أعلن أربعة من المرشحين الذين يملكون التمويل الكافي أو الأصغر سنا أو الأقل شهرة انسحابهم من السباق. ويتوقع أن يعلن آخرون انسحابهم خلال الأيام المقبلة، بينما ستكشف قائمة المرشحين المؤهلين للجولة الثالثة من المناظرات الخميس.



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