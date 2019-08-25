الطائرات المسيرة سلاح رباعي الشر لتهديد السلم والتدخل بشؤون الآخرين

في وقت أعلن الجيش اللبناني، أمس، أن الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا ليلاً في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت هما طائرتا استطلاع إسرائيليتين، بعد وقت قصير من تأكيد الحزب أن إحداهما انفجرت وألحقت أضراراً بمركزه الإعلامي، بدا أن الصورة اكتملت للرباعي (إسرائيل، تركيا، إيران وذراعها الحوثي) الذي حوّل الطائرات المسيرة لخدمة أهدافه العدائية، وتهديد السلم والأمن، والتدخل السافر في شؤون الآخرين.

ففيما تنتهك إسرائيل أجواء لبنان بطائراتها المسيرة، دأبت إيران على القيام بالعمل ذاته، حيث هددت الملاحة الدولية في الخليج بطائرات اقتربت من سفن أميركية، وبأخرى أسقطت في اليمن، وبطائرات أطلقها ذراعها الحشد الشعبي العراقي تجاه حقل شيبة والدوادمي السعوديتين، كما أرسل ذراعها الآخر ميليشيات الحوثي الانقلابية أسطولا من هذه الطائرات محاولا استهداف الأعيان المدنية في مناطق المملكة الجنوبية.

بدورها، لجأت تركيا لاستخدام هذا السلاح لأكثر من مرة في سورية، وأضعافها في ليبيا.

عقلية إجرامية

يشترك الرباعي المشار إليه في التفكير بطريقة متماثلة لا تراعي المبادئ الدولية التي توضح قواعد الاشتباك، والتي تركز في الدرجة الأولى على تجنيب الأعيان المدنية والمدنيين آثار الصراع، حيث يأتي استخدام هذه الطائرات ونوعية الأهداف التي تبرمج للإضرار بها ليؤكد أنها تعتمد على تغيير طبيعة الحرب الجوية، خصوصاً أن المتحكم في الطائرة المسيرة يبقى غير معرض لأي خطر حقيقي.

استطلاع

وفي وقت تستخدم إسرائيل في الغالب الطائرات المسيرة لأغراض استطلاعية استخباراتية، مثل الطائرتين اللتين اخترقتا الأجواء اللبنانية ليل أول من أمس وسقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء، فإن الحوثي وإيران كذلك يستخدمونها كوسيلة قتالية، وهو ما دعا إسرائيل لشن غارة أمس في سورية لمنع قوة إيرانية من شن هجوم على الدولة العبرية بواسطة طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجّرات.

العقيدة المتماثلة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس «تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي بواسطة مقاتلاته من إحباط محاولة إيرانية قادها فيلق القدس انطلاقا من سورية لشن هجوم على أهداف إسرائيلية في شمال إسرائيل باستخدام طائرات مسيّرة قاتلة». كما كانت إسرائيل قد منعت، الخميس، محاولة سابقة لشن هجوم بطائرات مسيّرة، دون إعطاء تفاصيل إضافية. والطائرات المسيرة القاتلة استخدمتها إيران كذلك انطلاقا من اليمن والعراق بوساطة أذرعها الحوثي والحشد الشعبي في محاولات استهداف الأعيان المدنية والنفطية في السعودية.

تكتيك

أوضح كونريكوس أن القوات الإيرانية شنّت في عام 2018 ثلاث ضربات صاروخية على إسرائيل انطلاقا من سورية، مضيفا أن استخدام طائرات مسيّرة «انتحارية» معدّة للانفجار عند بلوغها أهدافها يشكل «تكتيكا مختلفا» وجديدا. لكن هذا التكتيك الذي تعده إسرائيل جديداً، مارسته إيران بنفسها، وعبر أذرعها منذ فترة ليست قصيرة في الخليج، كما مارسته تركيا كذلك في سورية وليبيا.

إيران:

2016

يناير:

- طائرة مسيرة إيرانية حلقت فوق حاملة طائرات أميركية في الخليج.

2017

08 أغسطس:

درون إيرانية اقتربت 31 متراً من مقاتلة أميركية بالخليج.

2018

18 أبريل:

- القوات الإماراتية تسيطر على طائرة إيرانية مسيرة فوق الساحل الغربي لليمن.

2019

18 يوليو:

أميركا تدمر طائرة إيرانية هددت سفينة أميركية بمضيق هرمز.

23 يوليو:

واشنطن تسقط «مسيرة» إيرانية ثانية في الخليج.

إسر ا ئيل

2018

26 أبريل:

- إسرائيل تعترف بتحطم طائرة مسيّرة لها في لبنان.

2019

25 أغسطس:

سقوط طائرتي درون إسرائيليتين بالضاحية الجنوبية.

تر كيا

2018

29 يناير: سورية

«قوات سورية الديمقراطية» تعلن إسقاط طائرة تركية بدون طيار في عفرين.

2019

14 مايو: ليبيا

- إسقاط طائرة من دون طيار فوق قاعدة الجفرة الجوية وسط الصحراء الليبية.

06 يونيو: ليبيا

ـ تدمير طائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها في مطار معيتيقة.

28 يونيو: ليبيا

- إسقاط درون لتركيا قرب طرابلس.

25 يوليو: ليبيا

- إسقاط طائرة تركية مسيرة شمال قاعدة الجفرة.

30 يونيو: ليبيا

- استهداف مسيرة تركية في مطار معيتيقة.

21 يوليو: ليبيا

- إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس.

طائرات الحوثي المسيرة

2019

07 أبريل: عسير

- الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرة مسيرة باتجاه عسير.

23 مايو: نجران

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران.

26 مايو: جازان

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- إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

11 يونيو: خميس مشيط

- إسقاط طائرتي درون حوثيتين فوق خميس مشيط.

12 يونيو: أبها

- استهداف صالة القدوم بمطار أبها وإصابة 26 مدنيا.

15 يونيو: أبها

- اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

- اعتراض 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي خميس مشيط

18 يونيو: أبها

- اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات، وتدميرها.

- إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

23 يونيو: أبها

- طائرة مسيرة تضرب مطار أبها وتوقع شهيدا وتصيب 21 مدنيا.

ـ اعتراض طائرة ثانية كانت باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في عسير.

ـ إسقاط طائرة مسيرة من صنعاء باتجاه جازان.

24 يونيو:

- اعتراض وتدمير «طائرات مسيرة» أطلقها الحوثيون.

25 يونيو: خميس مشيط

- إسقاط طائرة كانت باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط.

26 يونيو: تجاه المملكة

- إسقاط طائرة أرسلت من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة.

26 يونيو: خميس مشيط

- اعتراض «درون» حوثية أطلقت نحو خميس مشيط.

30 يونيو: عسير

- اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة مسيرة باتجاه عسير.

01 يوليو:

التحالف يسقط طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية.

02 يوليو: أبها

- طائرات تستهدف مطار أبها الدولي وتصيب 9 مدنيين.

05 يوليو: جازان

- إسقاط طائرات مسيرة حوثية باتجاه مطار جازان.

08 يوليو: أبها

- اعتراض لطائرة مسيرة باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية.

09 يوليو:

ـ إسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية.

15 يوليو: خميس مشيط

- الدفاعات الجوية تدمر طائرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه السعودية وتضرر أحد المباني وبعض المركبات.

17 يوليو: جازان

- اعتراض وإسقاط طائرة «مسيرة» أطلقها الحوثيون باتجاه المدنيين في جازان.

20 يوليو: أبها

- اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

23 يوليو: عسير

- إسقاط طائرات «درون» أطلقها الحوثيون باتجاه عسير.

26 يوليو: جازان

ـ إسقاط طائرة مسيرة

نحو جازان.

28 يوليو: نجران

- إسقاط طائرة مسيرة باتجاه نجران.

05 أغسطس :

- اعتراض طائرات مسيرة حوثية تجاه مطارات مدنية سعودية.

09 أغسطس: أبها

- إسقاط طائرة مسيّرة باتجاه أبها.

10 أغسطس: خميس مشيط

- اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

25 أغسطس: خميس مشيط + جازان

- إسقاط طائرتين من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان.