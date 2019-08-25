العراق: قتيلان من ميليشيات "الحشد الشعبي" في قصف بطائرتين مسيّرتين "مجهولتين"

قتل عنصران من ميليشيات "الحشد الشعبي" العراقية وأصيب آخر بجروح الأحد، باستهداف طائرتين مسيّرتين مجهولتين مواقعها على الحدود العراقية السورية في غرب البلاد، متهمة إسرائيل للمرة الأولى، بالوقوف وراء الهجوم.

وأعلنت "قيادة عمليات الأنبار" لميليشيات "الحشد الشعبي" في بيانها مقتل "اثنين في اللواء 45، وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار". وأضافت أن الطائرتين "مجهولتان"، واستهدفتا نقطة ثابتة لميليشيات الحشد على بعد 15 كم من الحدود العراقية السورية. وأدت الضربة أيضاً إلى احتراق عربتين.

و"اللواء 45" تابع لميليشيات "كتائب حزب الله" العراقي، الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتأتي هذه الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط بانفجارات وقعت في مخازن صواريخ تابعة لميليشيات "الحشد الشعبي" في العراق، وحمّلت الأخيرة الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحة في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.