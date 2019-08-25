قيادي بالجيش الليبي: الإخوان خسروا معركتهم في مصر وليبيا والسودان

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن "جماعة الإخوان الإرهابية تخوض معركة ضد الشعوب العربية لتنفيذ أجندتها التخريبية".

وأضاف المحجوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "المتوسط" الليبية، اليوم الأحد، أن "جماعة الإخوان الإرهابية خسرت معركتها في مصر، والسودان، وليبيا".

مشيراً إلى أن "الجيش قرر القضاء على جماعة الإخوان في ليبيا مهما تلقت من دعم خارجي".