شاهد.. حالة من الهلع في إسرائيل بسبب صواريخ غزة (فيديو)

تداولت مصادر صحفية إسرائيلية مقطع فيديو يظهر حالة الهلع، التي انتابت الشارع الإسرائيلي بسبب الصواريخ الثلاثة التي أطلقت من قطاع غزة قبل قليل.

ويظهر مقطع الفيديو، أيضا مرور الصواريخ الثلاثة فوق الحفل الموسيقي.

كان قد أصيب عدد من المستوطنين، مساء اليوم الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.

وذكرت قناة "12" العبرية، أن صاروخا سقط بالقرب من طريق، تسبب في نشوب حريق بجانب الطرق المجاورة للمستوطنة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، وأشارت إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا لحضور الحفل، العودة إلى بيوتهم.