كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرائق الغابات فى بوليفيا تلتهم مساحات واسعة من الأراضى الزراعية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة بوليفيا تسيير طائرة عملاقة تعرف باسم "الصهريج الجوى"، للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مساحات واسعة من البلاد، ورغم ذلك فإذن الحرائق المستعرة تلتهم مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية.

وقال الرئيس البوليفى إيفو موراليس، السبت، إن طائرة "بوينج 747" تم تعديلها لتكون طائرة إخماد حرائق، جرى استعارتها من شركة أمريكية، وستستخدم فى إخماد الحرائق فى منطقة تشيكويتانيا شرقى البلاد.

من جانبه، قال وزير الدفاع البوليفى خافيير زافاليتا، إن الطائرة قادرة على إلقاء 75000 لتر من المياه لكل رحلة، وسيتم استخدامها لـ4 عمليات يوميًا، وتشتعل حالياً مئات الآلاف من الحرائق فى الغابات والأراضى الزراعية فى كل من البرازيل وبوليفيا وبيرو وباراجواى.











