كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشارة الألمانية تعد بالمساعدة في إعادة زراعة غابات الأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمساعدة دول أمريكا اللاتينية المتضررة من حرائق الغابات في منطقة الأمازون في إعادة زراعة هذه الغابات.

وعلى هامش أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت ميركل اليوم الأحد: "ستكون هناك مشاركة طويلة الأمد"، وأضافت أن "رئة أرضنا بالكامل تضررت ولذلك يجب علينا أن نجد حلولاً مشتركة في هذا الصدد".

وتشهد منطقة الأمازون البرازيلية في الوقت الراهن حرائق للغابات هي الأخطر منذ سنوات كما تضررت دول أخرى في المنطقة من الحرائق مثل بوليفيا، وباراغواي، وغويانا الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوصفه مضيف القمة، قد أدرج موضوع الحرائق على أجندة القمة قبل وقت قصير من بدئها.