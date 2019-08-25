كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحشد الشعبي العراقي يتهم إسرائيل باستهداف مواقعه بطائرات مسيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الحشد الشعبي العراقي القوات الإسرائيلية باستهداف مواقعه في قضاء القائم غرب العراقي بغارات جوية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين.



وكان قد قتل قتل، في وقت سابق من اليوم الأحد، عنصران من قوات الحشد الشعبي العراقية وأصيب آخر بجروح، باستهداف طائرتين مسيرتين مواقع الحشد على الحدود العراقية السورية في غرب البلاد، بحسب بيان.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في بيانها "استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار".