كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونغ كونغ تطلق النار ضد المتظاهرين لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق ضابط شرطة هونغ كونغ، طلقات نارية، خلال الاحتجاجات التي جرت اليوم، وهي المرة الأولى التي تُستخدم فيها طلقات نارية حية، منذ اندلاع المظاهرات في يونيو.

وذكرت شبكة BBC الإخبارية أن العديد من الضباط وجهوا الأسلحة النارية إلى المتظاهرين الذين كانوا يطاردونهم بالعصي.

وكانت الشرطة قد سلطت مدافع المياه، ضد المتظاهرين في وقت مبكر اليوم.

بدأت الاحتجاجات في منطقة تسوين وان بالمدينة وانتشرت منذ ذلك الحين إلى منطقة تسيم شا تسوي.

وأبلغت الشرطة وسائل الإعلام المحلية أن الرصاصة أطلقت كتحذير للمتظاهرين، وأن العديد من الضباط نُقلوا إلى المستشفى نتيجة الاشتباكات.

