كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوبيو" عن شن الاحتلال الإسرائيلي غارات في سوريا: دفاع عن النفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي علق فيها على شن إسرائيل غارات جوية في سوريا.

وقال بومبيو في الاتصال الهاتفي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا "دفاع عن النفس".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تقدم الدعم الصريح لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع تلك التهديدات الناشئة عن الحرس الثوري الإيراني.