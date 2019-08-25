جو كوميدي في كواليس كليب لمجرد.. أظهر “إدمانه”على الحلوى-فيديو

يواصل الفنان سعد لمجرد، مشاركة كواليس كليباته الأخيرة مع جمهور، إذ نشر ليلة أمس السبت، فيديو ثان من كواليس كليبه ما قبل الأخير “نجيبك”.

وأظهر المقطع المذكور، كواليس “نجيبك” التي سلطت الضوء على أجواء ما خلف كاميرا التصوير، والجو الكوميدي الذي يسود بين فريق العمل.

سعد لمجرد، أظهر أنه “مدمن” على الحلوى أثناء التصوير، إذ تبين اللقطات أنه يلجأ إلى الاستمتاع بمذاقها طوال الوقت.

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هذا، وحقق كليب “نجيبك”، لحدود الساعة على موقع “يوتوب” ما يفوق 16 مليون مشاهدة، لكن هذا رقم منخفض مقارنة مع باقي أعمال لمجرد.