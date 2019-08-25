تعرضت فتاة في 16 من عمرها للإغتصاب بطريقة وحشية، أول أمس الجمعة، بعدما عمد شخصان على تهديدها بسلاح واقتيادها إلى سطح إحدى عمارات “الضحى” ببني ملال والإعتداء عليها جنسيا.
وأوضحت عائلة الضحية في حديثها ل “اليوم 24″، أن ابنتها القاصر كانت في طريقها لإقتناء الخبز، فاعترض سبيلها شخص كان رفقة صديقه على متن دراجة نارية، وأشهر في وجهها سلاحا أبيضا وهددها بقتلها إن صرخت أو استنجدت بالجيران، ليصعد بها إلى سطح العمارة، وقام باغتصابها بالقوة، ثم لاذ بالفرار وتركها مدرجة في دمائها.
وكشفت العائلة أنه تم تحديد هوية المجرمين الذي اقترفوا هذه الجريمة البشعة، في انتظار إلقاء القبض عليهم من طرف السلطات، وتقديمهما إلى العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال..اغتصاب فتاة قاصر بسطح منزلها..عائلتها: هددوها بالسلاح- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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