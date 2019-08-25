الوداد يتعرف على خصمه في عصبة الأبطال وهذا موعد المباراة

تعرف فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، على خصمه في الدور الأول من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، والذي سيواجهه، بعد أن تجاوز الدور التمهيدي.

ويتعلق الأمر بفريق إف سي نواذيبو الموريتاني، الذي فاز اليوم، على فريق الجيش الإفواري، بهدف دون رد، مستفيدا من تعادله في لقاء الذهاب في الكوت ديفوار.

وستقام مباراة الذهاب من هذا الدور، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إما 13، 14، أو15 من شهر شتنبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بالدار البيضاء، إما 27،28، أو29، من الشهر نفسه، بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

جدير ذكره، ان الوداد البيضاوي، وصيف بطل النسخة الماضية، أعفي من خوض الدور التمهيدي، وتأهل مباشرة للدور الأول.