السلطات المغربية توقف سجينا إسرائيليا هرب من “تل أبيب” إلى الدار البيضاء.. مُتهم بقتل 3 أشخاص

قالت وسائل إعلام عبرية إن سجينا إسرائيليا متهمًا بقتل ثلاثة أشخاص كانَ قد فرّ من السجن العام الماضي، جرى توقيفه أمس السبت، في الدار البيضاء.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن “جولان أفيتان” كانَ قد هرب في أكتوبر عام 2018 بعد أن تمكن من إزالة الأصفاد الإلكترونية أثناء الإقامة الجبرية، وجرى اعتقاله أمس السبت داخل “معبد يهودي (كنيس) بالدار البيضاء، حيث كان ينوي اللقاء بأطفاله الذين وصلوا خصيصًا من إسرائيل لمقابلته.

وأفاد المصدر ذاته، أنّ السلطات المغربية نقلت “جولان أفيتان” إلى أحد مخافر الشرطة بالدار البيضاء، إذ عينَ محاميًا للدفاع عنه، وكان المتهم حُكمَ بتسع سنوات سجنًا، إلى أن تقارير إعلامية إسرائيلية قالت إن الشخص المذكور أبرم صفقة مع المدعين العامين، وبعدها حولت العقوبة إلى “الإقامة الإجبارية” بإسرائيل.