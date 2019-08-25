إطلاق قذائف صاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن إطلاق أربع قذائف صاروخية من منطقة بيت حانون، شمالي قطاع غزة المحاصر، على مستوطنات "غلاف غزة"، وسط أنباء تفيد بتفعيل منظومة "القبة الحديدة" في محاولة لاعتراضها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة، مضيفًا أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي نجحت باعتراض قذيفتين.

فيما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة مفتوحة قرب شارع (34).

وأفادت تقارير أولية بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحيطة في القطاع، وسط أنباء عن تفعيل منظومة "القبة الحديدة" في محاولة لاعتراضها.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قذيفة أطلقت من القطاع انفجرت في منطقة مفتوحة قرب أحد الكيبوتسات، في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

ولفتت المصادر إلى أن إطلاق الصواريخ تم من منطقة بيت حانون شمالي غزة. وأضافت أن هذه تعتبر المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق صواريخ من تلك المنطقة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

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وأضافت أن قذيفة سقطت في شارع (34) المؤدي إلى كيبوتس "إيرز" في المنطقة الواصلة بين عسقلان و"سديروت"، ما أسفر عن اندلاع حريق في المكان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ودوت صافرات الإنذار، في محيط قطاع غزة، وتحديدا في "سديروت" والمجلس الاستيطاني "سدوت هنيغيف"، محذرة من احتمال إطلاق قذيفة صاروخية أو أكثر من قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد.

وفي بيان مقتضب، ذكرت "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها قدمت العلاج اللازم لمستوطنة إسرائيلية في سديروت سقطت أثناء جريها نحو الملجأ القريب، فيما قدمت العلاج لـ6 مصابين آخرين بـ"الهلع".

وتزامن إطلاق الصواريخ مع إقامة حفل مفتوح في "سديروت"، ما تسبب بحالة رعب وهلع في المستوطنة عند سماع دوي صافرات الإنذار والانفجارات الصادرة عن اعتراض القذائف الغزيّة.

وآظهرت أشرطة التسجيل التي تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الهلع التي أصابت سكان سديروت من جراء إطلاق القذائف، حيث تدافعوا خلال جري العشرات للاختباء في الملاجئ القريبة.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، يوم غد الإثنين، جلسة طارئة في أعقاب التطورات الأخيرة في غزة، والعدوان الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مواقع في سورية، في ظل التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء اليوم.