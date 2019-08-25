اصابة مدني والعثور على جثة في بغداد

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد، ما ادى الى اصابته بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".



وفي حادث اخر، اكد المصدر ذاته ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل داخل منزله ضمن منطقة الشعب"، مشيرا الى ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.