اصابة مدني والعثور على جثة في بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مدنيا اصيب بهجوم مسلح شمالي بغداد، فيما عثرت قوة امنية على جثة داخل منزل صاحبها بمنطقة الشعب.
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
وفي حادث اخر، اكد المصدر ذاته ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل داخل منزله ضمن منطقة الشعب"، مشيرا الى ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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