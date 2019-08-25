التحالف العربي يدمر 6 صواريخ باليستية حوثية تجاه جازان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن استمرار محاولات المليشيا المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها، في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف والمحاور الأخرى كافة.

وشدد على أن هذه المحاولات تثبت إجرام هذه المليشيا الانقلابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب، حسب القانون الدولي الإنساني.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.