اتهامات جديدة لحفيد مؤسس "الإخوان" باغتصاب جماعي

يواجه طارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، تعود وقائعها إلى عام 2014، وذلك بحسب مصدر مقرّب من الملف ومعلومات نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" وإذاعة "أوروبا-1".

وقالت الوسيلتان الإعلاميتان إنّ النيابة العامة في باريس تقدّمت ببيان اتهامي تكميلي بعد ادعاء "امرأة خمسينية، كانت تعمل في حينه صحفية في إذاعة" بشكوى في مايو/أيار الماضي.

وسبق أن تقدمت 3 نساء في فرنسا بشكاوى تتضمن اتهامات بالاغتصاب لحفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي حسن البنا، بالإضافة إلى تهمة أخرى في سويسرا.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق سراح رمضان لكنّه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد 9 أشهر من التوقيف رهن التحقيق.

Advertisements





وفي القضية الجديدة، تتهم هذه المرأة رمضان، بحسب الوسيلتين الإعلاميتين، بالاغتصاب الجماعي "مع أحد مساعديه" خلال لقاء لإجراء مقابلة معه في 23 مايو/أيار الماضي في غرفة رمضان في أحد فنادق مدينة ليون، بجنوب شرق فرنسا.

وقالت المرأة في شكواها إنّ رمضان اتصل بها عبر تطبيق "مسنجر" التابع لموقع فيسبوك في 28 يناير/كانون الثاني 2019 ليقدّم لها "عرضاً مهنياً"، لكنّها لم ترد أبداً.

وأشارت "جورنال دو ديمانش" و"أوروبا-1" إلى أنّ النيابة العامة في باريس وجّهت بياناً اتهامياً تكميلياً في نهاية يوليو/تموز الماضي، يشمل الاغتصاب الجماعي والتهديد والترهيب.

ويعود حالياً إلى قضاة التحقيق المكلّفين البت في توجيه اتهام من عدمه.

ولم يتسن لفرانس برس الأحد الاتصال بمحامي حفيد حسن البنا.