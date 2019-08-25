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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت الرئاسة الفرنسية، أن المحادثات حول الملف النووي الإيراني بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمسؤولين الفرنسيين على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس، بعد ظهر اليوم الأحد كانت ”إيجابية“ و“ستستمر“.
واستمرت الاجتماعات نحو ثلاث ساعات، أولًا مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان، ثم مع الرئيس إيمانويل ماكرون لمدة نصف ساعة في مبنى بلدية بياريتس.
وأعلنت الرئاسة مشاركة مستشارين دبلوماسيين ألمان وبريطانيين في اللقاء، موضحة أن مجيء ظريف كان ”بالاتفاق“ مع الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفرنسية: المباحثات مع إيران إيجابية ومستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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