الرئاسة الفرنسية: المباحثات مع إيران إيجابية ومستمرة

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

كشفت الرئاسة الفرنسية، أن المحادثات حول الملف النووي الإيراني بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمسؤولين الفرنسيين على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس، بعد ظهر اليوم الأحد كانت ”إيجابية“ و“ستستمر“.



واستمرت الاجتماعات نحو ثلاث ساعات، أولًا مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان، ثم مع الرئيس إيمانويل ماكرون لمدة نصف ساعة في مبنى بلدية بياريتس.

وأعلنت الرئاسة مشاركة مستشارين دبلوماسيين ألمان وبريطانيين في اللقاء، موضحة أن مجيء ظريف كان ”بالاتفاق“ مع الولايات المتحدة.