السودان.. السيادي يقيل والي ومدير أمن ولاية البحر الأحمر

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أقال المجلس السيادي السوداني، والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن عصام الدين عبدالفراج، ومدير أمنه.

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ولم يتم تسمية الوالي الجديد بعد، في حين قال مصدر لمراسل "العين الإخبارية" إن قرار تعيينه بيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وإنه سيعلن عنه غدا الإثنين.

يشار إلى أن قرار الإقالة جاء على خلفية اشتباكات قبلية شهدتها الولاية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وإحراق عدد من المنازل والمنشآت، وفشلت الولاية في حسم النزاع القبلي.

وشهدت ولاية البحر الأحمر أحداث عنف أدت لمقتل 27 شخصاً، وجرح العشرات، وحرق عشرات المنازل في نزاع بين عشيرتي "النوبة والبني عامر".