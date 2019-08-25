الجامعة العربية تدين اختراق طيران الاحتلال الإسرائيلي للأجواء اللبنانية

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أدانت الجامعة العربية، اليوم الأحد، الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية.
ودعت الجامعة العربية في بيان رسمي إلى ضرورة عدم التصعيد وضبط النفس.
وقال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تضامن الجامعة مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
وأشارت الجامعة إلى أنها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، وتدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وبالأخص في المجال الجوي، والتي وقع آخرها مساء أمس بالعاصمة بيروت.
وأوضحت الجامعة أنها تأمل أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس، بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة.
وكان مسؤول في حزب الله اللبناني، قد أكد سقوط طائرئتين إسرائيليتين مسيرتين في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال المسؤول:"سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت"
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